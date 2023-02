Så kan Exportrådet hjälpa dig satsa utomlands

– Gällande finansieringen så betalar företagen själva för resor och vissa tjänster. Några av tjänsterna är delvis finansierade av Exportrådets statliga uppdrag inom den gemensamma plattformen Food From Sweden*.

– Just nu har Exportrådet även möjlighet att genom projektet

*Exportrådet har Landsbygdsdepartementets uppdrag att arbeta för främjandet av svensk livsmedelsexport under varumärket Food From Sweden. Food From Swedens styrgrupp består av organisationer inom branschen och företagsrepresentanter för respektive produktgrupp.