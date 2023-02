Virke från egen skog gav klirr i Sveaskogs kassa

Bolaget uppger att efterfrågan på sågtimmer var god under 2014 på grund av en något starkare byggkonjunktur i Europa. Dessutom gynnade en försvagning av den svenska kronan under 2014 kundernas, det vill säga sågverkens, exportaffärer.

undefined

– Sveaskog ökade försäljningen av sågtimmer med sju procent och av massaved och flis med två procent under 2014. Efterfrågan på biobränsle var fortsatt svag på grund av låga elpriser och konkurrerande bränslen. Våra leveransvolymer av biobränsle minskade med 26 procent under året, säger Sveaskogs VD P-O Wedin in ett pressmeddelande.