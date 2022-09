Mellan 1 000 och 1 600 kronor per hektar uppskattar Jordbruksverket att ett glyfosatförbud skulle kosta ett spannmålsinriktat produktionslantbruk i Mälardalen. Det berättade Per Widén vid ett fullsatt tältseminarium på Brunnby Lantbrukardagar som just nu pågår utanför Västerås.