Scans nötslakt minskar

Siffrorna från Kött- och charkföretagen, KCF, visar på ett plus för Scans nötslakt i Linköping, och så långt är allt rätt. Men samtidigt har nötslakten i Skara, där nästan 5000 storboskap slaktades under de tre första månaderna 2010, lagts ner. Så i stället för ett plus på drygt 7 procent minskade Scans sammanlagda nötslakt med 10 procent, från drygt 29 000 djur till drygt 26 000.