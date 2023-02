Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Ledighet och kyla i kombination gör att fantasin sätts på prov. I ett försök att göra något vettigt tog jag fram en gammal låda med papper och böcker. Den visade sig innehålla verifikationer och handlingar som min mormors far hade sparat. Jag hittade bland annat kvitton rörande inköp av mat, tjänster och andra förnödenheter från 1936.

Vidare i högen hittade jag kvitton på plantor av gran och tall som köpts in, så där fanns en bekräftelse på att skogen sköttes och föryngrades. Vi fortsätter i samma spår i dag och har precis planerat in nästa föryngringsavverkning. En investering är bestämd och i skogen har vi vår sparade bank precis som mormors far hade.