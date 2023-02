Skånemejerier tror på vinst

Orsaken är att Skånemejerier vänt den negativa utvecklingen från första halvåret till ett plus under de senaste månaderna. Ungefär hälften av förbättringen ska bero på sänkt avräkningspris, resten på minskade kostnader. Prognosen är ett plus på 10–15 miljoner för 2011, vinsten från försäljningen av Probiaktier är då inte inräknad.