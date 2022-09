Målet att inte stödutfodra

– Jag har möjlighet att stänga in ungefär 300 hektar och så får det bli. Det här är helt och hållet för att inte behöva ta in djuren. Vår målsättning är att inte stödutfodra eftersom det går åt alldeles för mycket foder, vi lägger de pengarna på att stängsla skogsbeten i stället, säger gårdens VD, Lennart E Bengtsson och tillägger skämtsamt:

Inte utan problem

– Första vallskörden var någorlunda skaplig för oss och hade okej kvalitet men sen har vi inte fått någon återväxt. I andraskörden fick vi in 700 kilo per hektar i snitt på våra 550 hektar och den tog vi så sent som i förra veckan. Normalt brukar andraskörden ge ungefär tre ton per hektar.