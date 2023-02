Skogsindustrin bromsar in

Nu börjar den ekonomiska krisen i stora delar av världen på allvar att få återverkningar i skogsindustrin. Produktionen av papper, massa och sågade trävaror börjar bromsa in. Det enda undantaget är förpackningsmaterial.

Värdet av skogsindustriexporten från Sverige steg visserligen med fem procent under första halvåret i år jämfört med samma period förra året. Men exportökningen är ändå lägre än för den totala svenska varuexporten.

Sämst är läget för sågverksindustrin, där exportvärdet under årets första sex månader minskat. Orsaken är sämre betalning, eftersom volymerna av sågade trävaror ökade under perioden. Volymökningen skedde främst i euro-länderna i västra Europa. Samma länder som nu ekonomiskt bromsar in mer eller mindre kraftigt.