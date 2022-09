Skotta snön säkert - slipp skador

Snö som packar sig på taken kan bli så tät och tung att den orsakar skador på de mest oväntade ställen. För en skogsägare är det lätt att i första hand fundera på snöskadorna i skogen, som kan kosta stora pengar. Lantbrukare ägnar sig å andra sidan ofta åt att arbeta som snöröjare, inte sällan ute på vägarna. Även då är det lätt att glömma de egna taken. Men skogs- och lantbruksbyggnader behöver skottas om försäkringarna ska gälla fullt ut.

Var uppmärksam

Det är bra att vara uppmärksam vid två tillfällen: när det börjar snöa bör man följa upp hur mycket som faller och inte missa om det kommer omgångar, som det gör nu. Man bör också ha ordentlig koll på när det blir varmare. De riktigt stora farorna börjar nämligen när det börjar töa, varnar försäkringsbolaget IF. När snön smälter ökar dess densitet vilket i sin tur ökar trycket på taken. Ytterligare ett varningstecken är om det börjar blåsa, eftersom det kan leda till att snön rasar eller packas snett.

Blötsnö blir tyngre

Enligt försäkringsbolaget ska vanliga villatak klara ett tryck på 150 kilo per kvadratmeter, motsvarande ungefär en halv meter gammal (inte nyfallen) snö. Handlar det om blötsnö är kraven mindre, 40 centimeter. Om snön blir över 20 centimeter ökar risken för att den ska smälta undertill och börja glida.

– Att en dörr är svårare att få upp kan vara ett tecken på att det är tungt på taket – om det knarrar och smäller är det också hög tid att göra något, säger Per Sjölander, expert på byggskador på If, i ett pressmeddelande.

– Har en förening inte sett till att taket skottas får den ingen ersättning om det rasar in. Får någon snö eller is över sig kan den dessutom bli skyldig att betala skadestånd, säger Per Sjölander.