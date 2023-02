Skydda Skogen kastar sten i glashus

LRF Skogsägarna valde att bjuda in till seminariet den 24 november just för att vi har respekt för forskningen. Vi ser att skogsdebatten i alltför stor utsträckning präglats av ogrundade tyckanden, där Skydda Skogens tidigare inspel inte utgör något undantag. Därför ville vi att forskarna skulle få ge sin bild av utvecklingen. Vi bjöd tillsammans med KSLA in forskare utifrån vilka frågeställningar vi tyckte var viktigast att belysa, och vilka vi ansåg kunna dessa frågor bäst. Vi tog ingen hänsyn till deras personliga åsikt i naturvårdsfrågorna.