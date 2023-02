Södra drar ner på produktionen i Traryd

– Råvaruförsörjningen av lövträ har under en längre tid legat under hälften av behovet och skapat en råvarubrist på löv. Vi ser inte att råvaruläget kommer att förbättras under året och måste därför vidta denna åtgärd, säger Håkan Svensson, affärsområdeschef för Södra Wood, i en skriftlig kommentar.