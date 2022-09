Spannmålspriserna har haft en uppåtgående trend allt eftersom oron har ökat för väderlägets påverkan av skördarna. De senaste veckorna har priserna fått ytterligare fart och tagit ett rejält språng uppåt. Septemberkontraktet för kvarnvete på Matifbörsen har under andra halvan av juli klättrat från 183 euro per ton till 205 euro per ton i skrivande stund. Det är mer än tre år sedan priserna var på den nivån. Även fysiska priser stiger.