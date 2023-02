Spannmålsskörden ner 2,5% i EU

Kommissionen redovisade siffror som visar att arealen i EU minskar med ca 1,8 % till 69,2 miljoner ha mellan 2009 och 2010. Störst är minskningen för korn (-9,2 % till 12,7 milj ha) följt av råg (-6 % till 2,6 milj ha) och havre (-5,2 % till 2,7 milj ha). Skörden har justerats ner något till följd av den torka som har varit i många medlemsstater. Totalt beräknas skörden vara 2,5 % lägre än under föregående år och därmed uppgå till 287,3 miljoner ton. Arealen för oljeväxter förutspås öka med 3 % till ca 11 miljoner ha från 2009/10 till 2010/11. Produktionen kommer däremot att minska med knappt 2 % till ca 29 miljoner ton. Detta beror på att väderförhållandena har skadat odlingarna av framförallt raps i de norra delarna av Europa men även på att vi hade rekordskördar under 2009/10.

Hittills under 2010/11 (4 veckor har gått) uppgår exporten av spannmål till 1,5 miljoner ton vilket är något högre än under motsvarande period föregående år (1,4 milj ton). Importen är betydligt lägre (365 000 ton) än under föregående år (1,4 milj ton). EU är hittills nettoexportör av 1,1 miljoner ton spannmål.