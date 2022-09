"Strutsarna har allt utom mjölk"

Samtidigt som Sverige var på väg in i EU och lantbruket stod inför en förändring mot mer storskalig produktion var strutsköttet en riktig fluga. Kerstin och Gunnar Sahlin på Svedens gård utanför Borlänge hade 28 mjölkande och förstod att de var i behov av att förändra sitt företag. 1994 tog de klivet från traditionellt lantbruk med mjölkkor och växtodling över till struts.

Inget går till spillo

Diversifiering - nyckeln till framgång

Utrymme för fler

"När man blir förälskad så tänker man inte"

Sahlins har varit med om en lång resa. 90-talet gick åt till att lära sig hur uppfödningen skulle gå till och 2000 gav de sig in i köttbranschen. I dag har verksamheten utvecklats till mycket mer än vad paret från början kunnat ana.

"En känslomässig aspekt"

Fakta: Svedens gård

· Lantbruk med Växtodling och struts.

· Företaget omfattas av: 150 hektar växtodling, 350 hektar skog och strutsuppfödning med eget slakteri, besöksverksamhet med rundturer, restaurang, café och gårdsbutik.

· Omsättning jordbruket: 2 miljon kronor.

· Omsättning strutsverksamheten: 5 miljoner kronor.

· Antal djur: 180 varav ett 30-tal är avelsdjur.

· Foder: 65 procent egenodlat foder bestående av havre och hackat hö. Strusarna får också pellets speciellt avsedda för struts.

· Slakt: Slaktdjuren slaktas vid 10 månaders ålder. Då har de nått en levandevikt på cirka 110 kilo.

· Foderomvandlingsförmåga: 1,5-2,5 kilo foder per kilo tillväxt de första månaderna och därefter 3,5 kilo foder per kilo tillväxt under den senare delen av tillväxtperioden.

· Prissättning kött: Filé säljs för motsvarande pris som svensk oxfilé och biffen är inte långt därifrån.

· Utrymmeskrav struts: 10 kvm inomhusyta per fågel.