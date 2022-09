Svenska bönder kan rädda biologisk mångfald

FAKTA/IPBES

IPBES står för The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.

Samarbetet omfattar 132 länder.

Den globala rapporten på cirka 1800 sidor är resultatet av tre års arbete av över 400 experter.

Vid ett årligt plenarmöte i FN-organet UNESCO:s högkvarter i Paris i början av maj godkändes hela rapporten. Dess sammanfattning på 40 sidor förhandlades av medlemsländerna, som därmed är bundna av texten.

FAKTA/Torbjörn Ebenhard

Född: 1958.

Aktuell: I sin roll som en av experterna i den svenska delegationen under förhandlingarna av IPBES globala rapport.

Bakgrund: Fil Dr i ekologisk zoologi. Forskningsledare vid SLU, och stf föreståndare för Centrum för biologisk mångfald.

Intressen: Vara ute i naturen och skåda fåglar och däggdjur. Följer systematiken av däggdjur som hobby.