Svepet

I Svepet i dag rapporterar vi om följande: • Kritik och trakasserier mot lantbrukare kartläggs • Rekordtidig plöjning inför vårbruket på flera håll i landet • Stormfälld skog pressar skogsägarna • Orkanvindar i norr • Debattsvepet • Polen inleder jakt på över 200 000 vildsvin

Louise Carlsson Örning Svepetredaktör - ]

Kritik och trakasserier mot lantbrukare kartläggs

Fyra av tio lantbrukare uppgav 2018 att de drabbats av brott. 2010 var motsvarande siffra tre av tio.

– Det spelar ingen roll om det är mjölkproduktion eller om du har grisar eller kaninuppfödning. Många är ansatta av hat och hot. Både på sociala medier och hemma på gårdarna vilket gör att hela familjen drabbas, även barnen, säger Åsa Odell grisbonde och vice ordförande för LRF.

I ett projekt finansierat av 3 miljoner statliga pengar ska nu Sveriges Lantbruksuniversitet, Kungliga Tekniska Högskolan och LRF titta närmare dels på trakasserier mot lantbrukare men också på den kritik som lantbrukare får ta emot.

– Det kan vara kritik från till exempel grannar eller från tätorter som klagar på något, till exempel gödsel som luktar. Vi vill ta reda på vad man har för problem med sin omgivning när det gäller djur och se vad man har kommit på för lösningar på problemen, säger Peter Lundqvist, professor vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU till Land Lantbruk.

Han tillägger:

– Vi vill balansera och inte fokusera på offerrollen där lantbrukarna utmålas som offer, utan i stället visa hur de hanterar problemen och vad de kan göra för att känna sig säkrare. Det kan vara att de sätter upp larmsystem, kameror, grindar, pratar med grannar och andra lantbrukare, säger Peter Lundqvist.

Läs mer: Kritik och trakasserier mot lantbrukare kartläggs (Land Lantbruk)Läs mer: Allt fler bönder utsätts för attacker och hot (SVT Nyheter Skåne)Läs mer: Djurrättsaktivister stal deras höns (Land Lantbruk)Läs mer: LRF Gotland: ”Väldigt tragiskt med sådan falang i Sverige” (Inlåst artikel – Hela Gotland)

Rekordtidig plöjning inför vårbruket på flera håll i landet

På Toftagård utanför Varberg har det nya året börjat med ett ovanligt tidigt vårbruk.

– Det har kommit lite regn så jorden är fuktig och den har en frusen yta som gör att den får lite bärighet och ger dragkraft. Det blev ett väldigt bra resultat, säger Johan Svensson, som odlar spannmål och vall på 63 hektar på gården.

Genom att plöja så här tidigt tror han att mer fukt kan sparas i jorden inför vårbruket. På så sätt garanterar han sig mot ytterligare ett torrår.

Även på Gotland, i Skåne och i Södermanland vittnar rådgivare om att lantbrukare är ute och kör.

Läs mer: Rekordtidig plöjning inför vårbruket på flera håll i landet (Land Lantbruk)

Stormfälld skog pressar skogsägarna

Enligt Skogsstyrelsens prognos rör det sig om 500 000 kubikmeter skog som fallit under stormen Alfrida. För enskilda skogsägare innebär det en förlust både på lång och kort sikt.

– Har man en ung skog som skadats i stormen, får man lägre intäkter från virket än om skogen hade avverkats när den är mogen, om till exempel 20–30 år, säger Marie Wickberg, kommunikationschef på skogsägarföreningen Mellanskog, till Dagens Industri.

Nu har skogsägare en stor utmaning framför sig i att ta till vara den skog som blåst ner innan värmen kommer framåt sommaren. Samtidigt försvåras situationen av bristen på skogshuggare och arbetslag som kan anlitas för att röja timmer.

Positivt i sammanhanget är dock att majoriteten av landets skogsägare numera är försäkrade och att en fullskalig försäkring täcker i stor utsträckning, enligt Magnus Kindbom skogsdirektör på LRF Skogsägarna.

Både Mellanskog och LRF räknar med att majoriteten av virket kommer att kunna tas till vara men att värdet kan komma att minska på grund av eventuella skador på virket.

Läs mer: Stormfälld skog pressar skogsägarna (Dagens Industri)Läs mer: Skogsskadorna efter Alfrida klarnar (Land Skogsbruk)

Orkanvindar i norr

Alfrida har just lagt sig när stormen Jan, med vindar upp till orkanstyrka, nu drar in över norra Sverige. Kulmen väntas under fredagsförmiddagen men redan under natten har det blåst upp emot 50 meter per sekund på vissa håll.

– Vi kan säga att vi har haft stormväder i framför allt Härjedalsfjällen och i Jämtlandsfjällen. I Lapplandsfjällen är det dåligt med observationer, men det har nog blåst storm där också. Det blåser rejält, så mycket kan vi säga, säger SMHI:s meteorolog Anette Levin till Aftonbladet.

SMHI har utfärdat ett flertal klass 2-varningar för stormbyar i Norrbottens län, Västerbottens län och Jämtands län. Boende i de drabbade områdena uppmanas att stanna inomhus och vara beredda på strömavbrott. Vilka skador som kan väntas på skog eller fastigheter finns ännu inga rapporter om.

Läs mer: Orkanstyrkor när stormen Jan drar in (Aftonbladet)Läs mer: Stormläget fredag morgon – 80 hushåll utan ström (Sveriges Radio Jämtland)Läs mer: Utfärdade varningar (SMHI)

Debattsvepet

Här är ett svep över de senaste inläggen och replikerna om de gröna näringarna.

”Obegripligt av M och KD om nyckelbiotoper” (Svenska Dagbladet)”Staffanstorps sviniga kulturkrig är smaklöst” (Expressen)”Den svenska kycklingindustrin är långt ifrån hållbar” (Skaraborgs Allehanda)”Nu behövs politik för att stå upp för rätten att äga och bruka skog (Östersunds-Posten)”Skogen behöver skydd – från politiker och myndigheter” (Blekinge Läns Tidning)”Hantera fjällnära skog hederligt” (ATL)”Dags att odla en hållbar skogspolitik” (Piteå-Tidningen)”Mer mull kan minska växthusgaserna” (Land Lantbruk)”Sveriges djurägare har tagit ansvar” (Land Lantbruk)

Aktuellt från LRF Frågor och svar vid utfodring av vilda djur Det finns ett regelverk kring utfodring av vilda djur. Vi har därför bett Kjell Wejdemar, foderhandläggare på Jordbruksverket, att reda ut vad som egentligen gäller. ”Från årsskiftet skärptes straffet för foderbrott”

Polen inleder jakt på över 200 000 vildsvin

I Polen går jordbruksministern Jan Krzysztof Ardanowski ut med beskedet att över 200 000 vildsvin ska skjutas under den kommande månaden. Det motsvarar i princip hela landets vildsvinspopulation och syftet är att stoppa spridningen av afrikansk svinpest.

Beslutet om avskjutningen, som ska inledas nu och vara klar i slutet av februari, har mött starka protester från bland annat jägarorganisationer och från forskare som menar att det inte är ett effektivt sätt att stoppa smittspridningen på.

Läs mer: Polen inleder jakt på över 200 000 vildsvin (The Mirror)