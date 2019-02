Svepet

I dagens Svepet rapporterar vi om följande: • Mest värdefulla marken har sjunkit i pris • Svårt att införa särskild brottskod för djurrättsbrott • Södra avverkade i naturreservat utan tillstånd • Dussintals stulna arbetsmaskiner upptäcktes vid gränskontroll • Insektsdöden accelererar allt snabbare • Debattsvepet • Falköpings mejeri gör dejtingserie - i mjölkbil

Mest värdefulla marken har sjunkit i pris

Åkermarkspriserna har åkt upp och ner under 2018 visar åkermarksprisrapporten, framtagen av LRF Konsult. Riksgenomsnittet för priser på åkermark sjönk med 4 procent till 134 000 kronor per hektar. För den mest bördiga marken som finns i delar av Skåne och Östergötland har priset sjunkit med 7 procent till 324 000 kronor per hektar.

– 2016 nådde priset för den bästa åkermarknaden ännu en gång nya toppnivåer. Att vi nu ser en viss avmattning tolkar jag som att marknaden stabiliserar sig vilket känns sunt, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult.

Men medan priset för den mest bördiga åkermarken har sjunkit har i stället priset stigit för den minst bördiga som återfinns i Norrland. Från 19 000 kronor till 22 000 kronor per hektar.

En annan tydlig trend är enligt Markus Helin att prisbilden varierar kraftigt kring medelvärdet, särskilt den mest attraktiva marken. Tre fjärdedelar av LRF Konsults förmedlade åkerareal av den mest bördiga marken såldes för mellan cirka 200 000 kronor per hektar och 400 000 kronor per hektar med toppnoteringar på över 500 000 kronor per hektar.

Svårt att införa särskild brottskod för djurrättsbrott

LRF vill se särskilda brottskoder för djurrättsbrott för att göra det enklare att sätta stopp för hot och våld mot lantbrukare. Polisen ska märka alla anmälningar om trakasserier mot bönder med en egen så kallad brottskod, djurrättsbrott, anser LRF:s förbundsordförande Palle Borgström.

– Annars blir det svårt att kartlägga de här brotten, säger han.

I statistiken hos Brottsförebyggande rådet (Brå) hamnar de nu under andra rubriker, som fridsbrott, hot eller skadegörelse. LRF kan då inte påvisa att brotten är fler och allvarligare än många tror.

I veckan träffade Palle Borgström Brå för att diskutera frågan, men gick därifrån besviken. Brå hävdar nämligen att fler brottskoder skulle göra deras jobb svårare och systemet ännu krångligare.

– Jag hade velat ha ut mer av det här mötet. Vi tänker inte släppa kravet på en särskild brottskod, säger Borgström.

Södra avverkade i naturreservat utan tillstånd

Skog i ett naturreservat i Kronobergs län har avverkats utan tillstånd från länsstyrelsen. Nu är skogsägaren och Södra skogsägarna, som utfört avverkningen, åtalsanmälda för miljöbrott.

– Storasjö-området är ett av få reservat vi har i länet där man kan få avverka skog. Men man måste söka tillstånd och det har missats vid detta tillfälle, säger Jurjen Schmidt, länsstyrelsen Kronoberg.

Enligt länsstyrelsen har avverkningen på 4,9 hektar gjorts i oaktsamhet och kan ha skadat naturvärden, men i vilken omfattning är inte klarlagt. Om det är markägaren eller skogsavverkaren som bär ansvaret att söka tillstånd är inte utrett ännu. Södra skogsägarna gjorde en ansökan till Skogsstyrelsen, men aldrig till länsstyrelsen.

– Vi har uppfattat det som godkänt att genomföra avverkningen och vi tycker oss ha följt de riktlinjer för avverkning som finns inom detta område. I nuläget har vi dialog med myndigheterna och genomför en egen utredning kring ärendet parallellt med den polisutredningen som sker, säger Håkan Benschjöld, chef region syd, Södra Skog.

Dussintals stulna arbetsmaskiner upptäcktes vid gränskontroll

Chauffören stoppades av kustbevakningen i lördags kväll på väg till färjan som går från Karlshamn till Klaipeda i Litauen. Enligt fordonsdeklarationen skulle lastbilen med släp vara tomt, men så var inte fallet.

– Det stod två personbilar i lastutrymmet och när vi undersökte dessa fanns det utrustning i form av maskiner, motorsågar, röjsågar och liknande, säger Per-Johan Ljungberg, inre befäl vid polisen i Blekinge.

Arbetsmaskinerna antas vara stulna från gårdar och arbetsplatser runtom i sydöstra Sverige. Chauffören greps och blev senare anhållen, misstänkt för häleri. Den 28-årige litauern förnekar dock all kännedom om godset i lasten.

Alla bestulna får nu chansen att övertyga polisen om att det är deras prylar.

– Vi har tagit alltihop i beslag för att utreda var det kommer ifrån, säger Peter Andersson hos Blekingepolisen.

Insektsdöden accelererar allt snabbare

I tidskriften Biological Conservation redogörs i en rapport att utrotningen av insekter går åtta gånger snabbare än för andra djur. Genom att gå igenom de 73 främsta forskarstudierna till dags dato har man uppmärksammat att 40 procent av insekterna är på nedgång, och en tredjedel av dem är utrotningshotade.

– Om tio år finns en fjärdedel färre insekter, om 50 år är bara hälften kvar och om 100 år har vi inga alls, säger Francisco Sánchez-Bayo vid University Of Sydney.

Klimatet är en given faktor till insektsdöden, men främst beror det enligt rapporten på ett alltför intensivt och högproducerande jordbruk, med en omfattande användning av syntetiska gödningsmedel och bekämpningsmedel, bland annat neonikotinoider.

– Om vi inte ändrar på vårt sätt att producera mat, så kommer alla insekter att dö ut inom några decennier. Effekterna på jordens ekosystem kommer bli minst sagt katastrofala, säger Francisco Sánchez-Bayo.

Debattsvepet

Här är ett svep över de senaste inläggen och replikerna om de gröna näringarna.

Falköpings Mejeri gör dejtingserie – i mjölkbil

Falköpings Mejeri vill se landsortsromantiken spira i egenproducerade tv-serien The Milky Way. Serien, som lanseras i dag, på Alla Hjärtans dag, ska visa singlar som går på blind-dejt i en av företagets mjölkbilar som kör turen mellan gård och mejeri.

– Vi vill genom den nya kanalen uppmärksamma närheten till våra gårdar, och vikten att bevara det svenska jordbruket och den svenska närproducerade mjölkproduktionen på ett lite annorlunda sätt. Där såg vi samtidigt utmaningen i att testa om man kan bli kär på den korta tiden. Dessutom är det ett annorlunda och roligt sätt att gå på dejt, säger Patrick Kunst, marknadschef på Falköpings Mejeri.

Han har en förhoppning om att det blir många sökande, åtminstone 1 500 stycken av de cirka 360 000 ungdomar och unga vuxna som bor i upptagningsområdet. Minst tre avsnitt är planerade, går satsningen bra blir det fler.

