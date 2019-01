Svepet

I Svepet i dag rapporterar vi om följande: • Så påverkar överenskommelsen de gröna näringarna • Dags att nominera till Årets spjutspets 2019 • Fler kameror ska hålla koll på rovdjuren • Debattsvepet • Bönder, nunnor och grevar i protest mot mineraljägare

Så påverkar överenskommelsen de gröna näringarna

Efter att L, C och Mp enats om en överenskommelse väntas talmannen under dagen föreslå Stefan Löven som stadsminister. Det återstår dock att se om Vänsterpartiet ställer sig bakom Stefan Löven under de förutsättningar som gjorts upp. Besked från V väntas nu under förmiddagen.

För de gröna näringarna innebär överenskommelsen bland annat att den nyss beslutade sänkningen av dieselskatten för jord- och skogsbrukets maskiner försvinner 2020.

Men den innebär också att äganderätten för skogsägare stärks genom att markägare ska säkerställas ekonomisk kompensation för skog som inte får avverkas.

– Det viktigaste för oss i många år har varit att försvara den privata äganderätten i skogen och det finns nu en lång text som är central för att det här samarbetet ska bli av, sa C-ledaren vid presskonferensen enligt ATL.

Den utökade nyckelbiotopsinventeringen kommer inte heller att återupptas.

Utöver det innebär överenskommelsen att det ska blir enklare att bygga strandnära på landsbygden och en utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker ska genomföras.

Dags att nominera till Årets spjutspets 2019

Varje år utser Land Lantbruk, Swedbank och LRF Konsult årets spjutspetsföretag – ett lantbruksföretag som är lönsamt, innovativa och har goda framtidsutsikter. Nu är det dags att nominera företag till Årets spjutspets 2019.

Förra året vann Camilla och Fredrik Hilmersson bedriver mjölkproduktion med 400 kor öster om Tingsryd.

Fler kameror ska hålla koll på rovdjuren

Förra året trädde en ny lag i kraft som gör det enklare för privatpersoner att använda viltkameror. Länsstyrelsen hoppas att det ska innebära en hjälp för dem i arbetet att inventera rovdjur.

– Det är ju så att de här bilderna som jägarna har. Är jägarna intresserade och vill dela med sig av sina bilder, så hjälper det oss i vår inventering. Vi är ju ett begränsat antal personer som kan åka runt i länet och vi kan inte vara överallt. Så vi är väldigt tacksamma, säger Sone Persson, naturbevakare vid länsstyrelsen i Gävleborgs län till Sveriges Radio.

I Gävleborgs län handlar bland annat om att få mer information om hur många lodjur och järvar det finns. Redan nu har flera lodjursföryngringar kunnat säkrats tack vara jägares egna kameror. I förlängningen är kunskapen viktig när det ska bestämmas hur många djur som eventuellt kan skjutas.

Debattsvepet

Här är ett svep över helgens inlägg och replikerna om de gröna näringarna.

Bönder, nunnor och grevar i protest mot mineraljägare

På Österlen forsätter protesterna mot att det brittiska gruvföretaget Scandivanadium vill gräva efter batterimineralet vanadin i den skånska myllan. Nu gör bönder, nunnor, grevar och politiker gemensam sak för att stoppa planerna.

Det katolska benediktinklostret Mariavall som ligger mellan Fågeltofta och Brösarp har under hösten blivit mötesplats för motståndsrörelsen mot grävplanerna. Klostrets nunnor så väl som greve Carl Piper och flera av taktens lantbrukare har samlats för möten på klostret för att planera hur de bäst driver frågan vidare.

– Häromdagen hade vi 15-16 personer på utbildning. Vi vill verkligen vara seriösa, folk ska inte stå och tycka eller gapa saker. Alla ska veta vad lagen säger och kunna backa upp med sakliga argument, säger Moder Christa, klostrets abbedissa till Dagens Nyheter.

Totalt har företaget fått tillstånd att undersöka elva olika områden på sammanlagt 22 000 hektar. I nästa fas ska företaget hitta platser lämpliga för provborrning. En av platserna man rean utsett för borrning ligger på Sandra Lindströms gård där hon och maken Oskar driver småskalig produktion av naturbeteskött.

– Först ville de borra ute i höstrapsen. Men det ville vi absolut inte, det är inget bra ställe, säger hon.

Hittills har de räknat med att deras barn ska bli den sjunde generationen att ta över gården. Men nu vet de inte längre.

– Detta är vårt levebröd, vi är beroende av vattnet och av våra arealer för att kunna odla grödor. Vi är inga geologer, vi är lantbrukare – vi vet inte hur riskerna ser ut. Det är så mycket vi inte har fått svar på, säger Sandra Lindström.

Läs hela reportaget: Bönder, nunnor och grevar vill stoppa mineraljägare (Inlåst artikel – Dagens Nyheter)