Svepet

I Svepet i dag rapporterar vi om följande: • Anna-Karin Hatt ny VD för LRF • EU ger dispens för att lindra bristen på utsäde • Debattsvepet • Små slakterier slåss för sin överlevnad • Brittiska lantbruksorganisationer vill undvika avtalslöst brexit • Skogen ser ut att ha klarat sig väl i stormen Jan • Storskörd för genförändrade risplantor

Louise Carlsson Örning Svepetredaktör

Anna-Karin Hatt ny VD för LRF

Nu står det klart att det blir den tidigare centerpartistiska politikern Anna-Karin Hatt som tar över som VD för LRF efter Anders Källström.

Sedan 2015 är Anna-Karin Hatt VD för arbetsgivarorganisationen Almega. Men hon har också varit vice ordförande för Centerpartiet och IT- och energiminister samt statssekreterare i Alliansregeringen.

– Det känns roligt, spännande och motiverande att ha fått förtroendet att kliva in som VD och koncernchef för LRF. Det är en samhällsviktig organisation som har ett väldigt gott anseende och en viktig roll att spela för medlemsföretagen, men också för att bidra till bättre förutsättningar för utvecklingskraft på landsbygden och i den gröna omställningen, säger Anna-Karin Hatt till Land Lantbruk.

Hon kommer att ta över rollen den 1 augusti.

– Anna-Karin Hatt är den absolut starkaste kandidaten i den här processen. Med sin breda bakgrund och sin gedigna erfarenhet av politik och näringspolitik är hon väldig väl lämpad att leda LRF, säger LRF:s förbundsordförande Palle Borgström angående rekryteringen.

Kommentar från ledarsidan :

Anna-Karin Hatt tycks ha den perfekta bakgrunden för att bli LRFs VD. Uppvuxen på ett lantbruk, erfarenhet från både rikspolitiken och näringslivet, senast i en medlemsorganisation som har likheter med LRF. Hennes bakgrund som centerpolitiker är kanske inte bara av godo i en partipolitiskt obunden organisation, men med den kommer också ett brett kontaktnät och djupa kunskaper om politiskt påverkansarbete.

Att LRF lyckats locka en före detta minister till VD-uppdraget visar också att det är en betydelsefull organisation.

Lena Johansson, ledarskribent och politisk chefredaktör, Land Lantbruk

EU ger dispens för att lindra bristen på utsäde

EU har godkänt att Sverige använder sig av vårgrödor med strå och trindsäd från 8000 hektar som Jordbruksverket fältbesiktigat. Jordbruksverket såg behovet under sommaren och Sverige skickade redan då in en ansökan om dispens.

– Det gläder mig verkligen att vi fick undantaget. Det blir en viktig pusselbit för att hantera utsädesbristen i vår, säger Kristofer Vamling, chef för Jordbruksverkets utsädesenhet i ett pressmeddelande.

Små slakterier slåss för sin överlevnad

Trots att det talas allt mer om att handla närproducerat har många små slakterier svårt att överleva. I Västerbotten har slakteriet Burträskbygdens Kött nyligen försatts i konkurs efter att ha kämpat med dålig lönsamhet.

– Det är beklagligt, eftersom vi under de senaste åren försökt få slakteriet lönsamt utan att lyckas. Därmed bryter vi kedjan av de fördelar närslaktade djur från lokala bönder medför, som vi ansett vara så viktig för alla våra charkprodukter av högsta kvalité, säger Johan Bellgran, vd för slakteriets huvudägare Bastuträsk Charkuteri AB till Norrbottens Affärer.

Brittiska lantbruksorganisationer vill undvika avtalslöst brexit

I dag, tisdag, röstar det brittiska underhuset om det utträdelseavtal som premiärminister Theresa May förhandlat fram med EU. Men fortfarande är det oklart hur det kommer att gå och varken ja- eller nej-sidan verkar nöjd med valet man ställs inför.

– De som ville stanna i EU vill inte ha denna uppgörelse och många av de som vill lämna EU tycker att Mays avtal är värre än att vara kvar i EU, säger ekonomen Roger Bootle, ordförande i det Londonbaserade analyshuset Capital Economics, om Mays avtal.

I ett gemensamt brev uppmanar de fyra lantbruksorganisationerna NFU, NFU Cymru, NFU Scotland och Ulster Farmers’ Union politikerna att finna en lösning och säkerställa att Storbritannien inte lämnar EU utan något avtal.

”Brexit innebär att Storbritanniens politiker för första gången på en generation har det direkta ansvaret för att vårt land har tillräckliga matresurser. Ett oordnat Brexit kan leda till ett direkt beroende av import av mat från länder utanför EU, mat som producerats med längre standarder. Samtidigt som de brittiska lantbruken tvingas kämpa för överlevnad”, skriver de i brevet.

Skogen ser ut att ha klarat sig väl i stormen Jan

I slutet på förra veckan drog stormen Jan in över norra Sverige. SMHI gick ut med en klass 2-varning och vindar på upp emot 50 meter per sekund uppmättes under den mest intensiva perioden.

Enligt Norrskog verkar stormen dock ha skonat skogarna under sin framfart, möjligtvis tack vare den djupa tjälen i marken.

Storskörd för genförändrade risplantor

Ytterligare en studie visar på att modifiering av plantors fotosyntes kan göra plantor mer produktiva. Nyligen presenterade amerikanska forskare resultat från sin studie som visar att de lyckats får tobaksplantor att producerar mer genom att justera deras fotosyntes. Nu har kinesiska forskare lyckats med motsvarande på risplantor.

Den rapport som de kinesiska forskarna publicerat visar att risplantornas skörd ökade med upp till 27 procent hos vissa av de plantor som genmodifierats. Förhoppningen är att tekniken i framtiden ska kunna användas på ännu fler grödor.

