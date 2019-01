Svepet

I Svepet i dag rapporterar vi om följande: • Minkuppfödning får grönt ljus men kan utredas – igen • Mays utträdelseavtal röstades ner i parlamentet • Kommuner ser ökade matpriser efter torkan • Finland inför ursprungsmärkning på restaurang • Debattsvepet • Kritiken växer efter sommarens skogsbränder

Minkuppfödning får grönt ljus men kan utredas – igen

I samband med att förslaget på ny djurskyddslag presenterares förra året gav regeringen Jordbruksverket i uppdrag att utreda hur minkar i pälsbranschen ska få större möjligheter att uträtta sina naturliga behov.

Nu har utredningen presenterats för regeringen. Slutsatsen i rapporten är att svenska minkar har det bättre än någonsin och att det inte finns några skäl att skärpa kraven på pälsdjursbranschen.

Utredningen har dock inte kunnat svara på om minkar i bur har möjlighet att göra saker som är viktiga för deras välbefinnande. Därför anser man att svensk mink behöver studeras ytterligare.

LRF är kritiska till att näringen sätts under ytterligare utredning trots att man konstaterar att djurvälfärden är god.

”Upprepade utredningar i samma fråga tär på samhällets begränsade resurser som borde kunna användas på ett mer effektivt sätt i djurskyddsarbetet”, skriver LRF i ett yttrande i rapporten.

Trycket mot minknäringen tycks aldrig upphöra. Efter att nya regler med etageburar infördes dröjde det bara ett år innan den tidigare S-MP-regeringen beställde en ny utredning om djurvälfärden i vilken Jordbruksverket efterlyser ytterligare studier. Detta sker trots att minknäringen redan är den mest kontrollerade av alla djurhållningar.

Göran Berglund, reporter, Land Lantbruk

Mays utträdelseavtal röstades ner i parlamentet

Det brittiska parlamentet röstade med stor majoritet nej till det utträdelseavtal ur EU som premiärminister Theresa May förhandlat fram med EUs medlemsländer. Därmed är ett oordnat brexit ett steg närmare. Under dagen i dag kommer det brittiska parlamentet att genomföra en misstroendeomröstning om Theresa May som premiärminister.

Sveriges EU-minister Ann Linde (S) och EU-parlamentarikerna Fredrick Federley (C) och Cecilia Wikström (L) beklagar alla att förslaget röstats ner.

– Jag hoppas att May nu har samtal med Jean-Claude Juncker och får förtydliganden som kan hjälpa May att övertyga parlamentariker om att avtalet som förhandlats i två år trots allt är det bästa, säger Ann Linde till TT.

Kommuner ser ökade matpriser efter torkan

Effekterna av torkan syns hos kommuner runt om i landet. Under förra året ökade priset för livsmedel med cirka sju procent och kostnaderna för mat till skolor och äldreboende har ökat. I Lindesbergs kommun har kostnaderna ökat med omkring 1,5 miljoner kronor och i Karlskoga och Degerfors gick man två miljoner back förra året.

– Det finns ganska mycket oro i organisationerna, både hos politiker, kostfolk och sådana som oss runt om i landet, för hur vårt arbete kommer påverkas, säger Andreas Svensson, upphandlingschef i Örebro, som sköter upphandlingen åt de flesta kommunerna i länet.

Finland inför ursprungsmärkning på restaurang

Från och med maj i år måste restauranger i Finland uppge ursprungsland på kött. Syftet med kravet är att förbättra konsumenternas förutsättningar att göra medvetna och ansvarsfulla val på restauranger.

Kravet gällande nöt, gris, får, get och fågel har godkänts av Europeiska kommissionen, däremot har kommissionen avslagit motsvarande regler om fisk. Kravet omfattar inte heller halvfabrikat eller vilt.

Debattsvepet

Här är ett svep över de senaste inläggen och replikerna om de gröna näringarna.

Kritiken växer efter sommarens skogsbränder

Brandmännens riksförbund är kritiska mot de brister som uppstått i samband med skogsbranden på Älvdalens skjutfält. Peter Bergh som är ordförande för förbundet säger till Sveriges Radio Dalarna att problemen med kommunikation och samarbete över läns- och kommungränser fortsatt år efter år och att lagen nu behöver spetsas till för att det ska bli någon förändring.

– Vi tycker inte att det fungerar. Det här har påtalats gång efter annan. Inte minst 2014, men problemen kvarstår, säger han till Sveriges Radio.

Bland annat vill han se att samarbetet inte ska bygga på kompisskap utan att det måste vara ett samordnat nätverk som man vänder sig till när man behöver begära in extra hjälp.

Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, säger att det sker en utredning just nu för att se över vad som kan göras bättre och att man kommer göra förändringar.

– Men i grund och botten har vi flyttat fram positionerna avsevärt sedan branden i Västmanland 2014, säger han.

Läs mer: Kritiken växer efter sommarens skogsbränder (Sveriges Radio Dalarna)