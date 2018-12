Svepet

Detta läser du i Svepet idag: • Nya turer i HK Scan - halva styrelsen lämnar • Grönsaksodlare jublar efter prisrusning • Årets 50-lista: placering 41 till 50 • Debattsvepet • Klart med kvoter i lodjursjakten • Misskötsel i amerikanska slakthus ger post-brexit-oro • Förslag om bonus-malus för markanvändning • Ikea satsar på hydroponisk salladsodling

Nya turer i HK Scan – halva styrelsen lämnar

I slutet av november fick både VD, Jari Latvanen och styrelseordförande, Mikko Nikula, lämna sina poster i förlustdrabbade HK Scan. Men turbulensen verkar inte vara över. I fredags fick ytterligare tre personer lämna sina poster i styrelsen. Marko Onnela, Riita Palomäki och Tuomas Salusjärvi lämnade alla sina uppdrag i HK Scans styrelse med omedelbar verkan.

Ännu har ingen i styrelsen kommenterat händelserna. I ett pressmeddelande redogör bolaget för förändringen, men går inte in på orsakerna till att de tre omgående lämnar sina uppdrag.

Läs mer: Nya turer i HK Scan – halva styrelsen lämnar (Land Lantbruk)Läs mer: Topparna i HK Scan tvingas lämna bolaget (Land Lantbruk)

Grönsaksodlare jublar efter prisrusning

I en kartläggning SCB gjort på uppdrag av ATL framgår att grönsaker är den livsmedelskategori som ökat allra mest i pris från 2012 fram till i dag.

Per Söderlund är vitkålsodlare på Stockagården i Källby i Västergötland. Han säger att även torkan påverkat priserna positivt på kort sikt.

– Vi har aldrig tidigare haft så höga vitkålspriser som nu. De har fördubblats på konsumtionskål efter vitkålsbrist till följd av torkan. I fjol fick vi 3,10 kronor per kilo vitkål och i dag omkring 6 kronor. Det kompenserar väl de kostnadsökningar vi haft efter torkan, säger en nöjd Per Söderlund till ATL.

Läs mer: Grönsaksodlare jublar efter prisrusning (Inlåst artikel – ATL)Läs mer: Matköparna kommer billigt undan – men dyrare grönsaker (Inlåst artikel – ATL)

Årets 50-lista: placering 41 till 50

Land Lantbruk listar de 50 personer som gjort mest avtryck inom jord- och skogsbruket under det gångna året. Nu är listan klar för 2018.

På plats 41 till 50 landar bland andra säkerhetsinstruktören Svante Hansson, fotbollsspelaren Andreas Granqvist och hundinstruktören Malin Kyllesjö.

Resten av listan publiceras under veckan med final på fredag.

Läs mer: Här är 50-listan 2018 – placering 41 till 50 (Land Lantbruk)

Debattsvepet

Här är ett svep över senaste dygnets inlägg och repliker i debatten om de gröna näringarna.

”Har anläggningsarrendet upplåtits med besittningsskydd eller inte?” (Jordbruksaktuellt)”Julskinkan griljeras – och grisarna lider” (Aftonbladet)”Djuraktivister är ett hot mot demokratin” (Aftonbladet)

Klart med kvoter i lodjursjakten

Länsstyrelserna i Västra Götalands län och Örebro län har nu beslutat om kvoter för lodjursjakten i mars nästa år. I Västra Götalands län får sju lodjur skjutas och i Örebro län får tre lodjur skjutas.

Enligt den senaste populationsberäkningen finns omkring 1 200 lodjur i hela landet just nu, vilket är över gränsen för en gynnsam bevarandestatus som ligger på 870 lodjur.

Läs mer: Klart med kvoter i lodjursjakten (Svenska Dagbladet)

Misskötsel i amerikanska slakthus ger post-brexit-oro

En granskning genomförd av brittiska tidningen The Guardian visar misskötsel i amerikanska kycklingslakterier. Rapporter från amerikanska US Department of Agriculture visar på situationer där djur fryser ihjäl, kvävs av att staplas på varandra eller kokas utan att ha avlivats.

Uppgifterna har skapat farhågor om att ett post-Brexit-avtal med USA om livsmedel kan generera en våg med importkyckling till landet som är producerade med undermålig standard för djurvälfärd.

Läs mer: Misskötsel i amerikanska slakthus (The Guardian)

Förslag om bonus-malus för markanvändning

I dagsläget gäller bonus-malusprincipen på personbilar, vilket innebär att miljövänligare modeller ger en premie och sämre varianter ger högre skatt. I en motion vill den nyinvalda riksdagsledamoten Rebecka Le Moine (MP) att ett liknande system införs på markanvändning. Le Moine menar att det i dag inte finns tillräckliga incitament för markägare att skydda värdefull natur och att ett införande av straff och belöning för markägare beroende på hur miljövänligt marken brukas skulle kunna ändra på det.

Läs mer: Förslag om bonus-malus för markanvändning (ATL)

Aktuellt från LRF Fler blommor runt äppelodlingarna kan ge högre skörd En ny studie gjord av forskare från bland annat Stockholms universitet visar att fler pollinatörer, såsom bin och blomflugor, dras till odlingen när man har fler blommor runt äppelodlingarna – och chansen till pollinering ökar. Studien visar även att det inte verkar finnas någon motsättning mellan hög produktion och hög biologisk mångfald. Problem att få odlingar innehåller blommande växter i en större utsträckning

Ikea satsar på hydroponisk salladsodling

Nästa år inleder Ikea en global satsning på högteknologisk salladsodling i containrar, så kallad hydroponisk odling. Containrarna ska placeras utanför varuhusen i Malmö och Helsingborg och projektet görs i samarbete med företaget Bonbio.

Odlingen ska göras med matavfall från deras egna restauranger som sen även ska servera salladen som odlats. Men till en början ska salladen serveras i Ikeas personalmatsalar.

Läs mer: Containerodling ska göra Ikea självförsörjande på sallad (Ny Teknik)Läs mer: Ikeas nya storsatsning: Högteknologisk sallad (Dagens Industri)