I dagens Svepet rapporterar vi om följande: • Vegomässan tycker att kravet på ansvar är orimligt och absurt • Ica hoppar av Vegovision • Försvinnande få domar för rovdjursjakt • Allt fler skitiga djur till slakterierna • Forskare tonar ned larm om insektsdöd • Debattsvepet • Guldläge för norrländska grödor

Vegomässan: kravet på ansvar är orimligt och absurt

Både Ica och Axfood beslutade sig i förra veckan för att dra tillbaka sin respektive medverkan på Vegomässan. Detta beroende på att volontärer på Vegomässan har riktat grova mordhot mot enskilda lantbrukare.

Mässans arrangörer, Djurrättsalliansen, anser att det är orimligt och absurt att de ska tvingas ha kontroll över vad enskilda personer som gratis ställer upp som volontärer för en dag gör på all sin övriga tid. Djurrättsalliansens talesperson Malin Gustafsson vill också poängtera att det är handlingar som de tar avstånd ifrån.

– Hade vi haft kännedom om att enskilda personer inte står upp för icke-våldsprincipen hade de givetvis inte varit välkomna som volontärer.

Ica hoppar av Vegovision

Ica drar nu även tillbaka sin medverkan på mässan Vegovision. Anledningen är densamma som när företaget i förra veckan meddelade att man hoppar av Vegomässan: arrangörerna kan inte garantera att alla som jobbar på mässan inte har deltagit i olagliga aktiviteter.

Djurens rätts mässa Vegovision ska hållas i början av november, och Ica var med som en av sponsorerna. Nu kliver man av, trots att Vegovision har tydliggjort för oss att de tar avstånd från våld och hot.

– Men det är svårt eller omöjligt för dem att garantera att alla som jobbar på mässan delar arrangörernas inställning, och att volontärerna inte har deltagit i olagliga aktiviteter. Vi har förståelse för att det är svårt, men har då landat i att vi inte längre vill fortsätta delta i mässorna, säger Ola Fernvall, chef för extern kommunikation på Ica.

Försvinnande få domar för rovdjursjakt

Drygt 600 polisanmälningar om illegal jakt på rovdjur har kommit in de senaste tio åren, enligt radioprogrammet Kalibers genomgång. Det har endast resulterat i åtta mål med sammanlagt 14 dömda, medan 17 personer har friats.

Problemet att få till stånd fällande domar är att det är mycket svårt att upptäcka brotten och utreda dem, vilket främst beror på att det sker på otillgängliga områden, utan vittnen och med stora möjligheter att gömma döda kroppar.

Allt fler skitiga djur till slakterierna

Problemet med kraftigt smutsiga nötdjur i fjol gjorde att KLS Ugglarp gick ut med en uppmaning till sina leverantörer att bara skicka rena djur. Det gav resultat ett tag, men vid årsskiftet började flera slakterier återigen märka att antalet skitiga nöt som skickades till slakt ökade.

Nu har KLS Ugglarp ännu en gång informerat om problemet, och det verkar ha tagit skruv. Allt fler har börjat klippa sina djur innan de skickas till slakt.

Orsaken till att fler smutsiga djur är oklart, men det kan bero på att vissa stallat in sina djur tidigare på grund av foderbrist. Säkerligen har avdraget på upp till 2 000 kronor per djur som inte är rena spelat in, då det kan vara skillnaden på om uppfödningen gått med vinst eller inte.

Forskare tonar ned larm om insektsdöd

I en nyligen publicerad och uppmärksammad larmrapport menar forskarna att insekternas biomassa i världen minskar med 2,5 procent per år. I värsta fall kan 40 procent av alla arter dö ut det här århundradet.

Problemet med studien är enligt Markus Franzén, insektsforskare på Linnéuniversitetet, att nästan samtliga studier har gjorts i Europa och USA, ofta i rena jordbruksmiljöer. Ingen studie har gjorts i tropiska Afrika, eller i Amazonas, eller Indonesien, vilket innebär att bristen på data är stor.

Markus Franzén menar att man måste vara försiktig med hur man tolkar resultaten. Läget är sannolikt allvarligt i många regioner och länder, men egentligen vet man väldigt lite om situationen i stort. I Sverige ser han istället att vissa arter expanderar i landet, och på nationell nivå går det bra för ganska många. Troligen gynnas de av att klimatet blivit varmare i Sverige.

Debattsvepet

Här är ett svep över de senaste inläggen och replikerna om de gröna näringarna.

”Skogsstyrelsen gör min skog värdelös” (ATL)”Miljörörelsen och skogsägarna borde kroka arm” (ATL)”Arla, osten och vansinnet” (Land Lantbruk)

Guldläge för norrländska grödor

Under de senaste 30 åren har Norrbotten tappat mer än en femtedel av sin jordbruksmark och ungefär så ser det ut även i de övriga norrländska länen. Bristande entreprenörskap, odlingskunskap och en politik som inte värnar det närodlade är minst lika stora hinder som klimatet.

Bristande lönsamhet är en annan viktig faktor. Till exempel odlades förr mycket av den svenska utsädespotatisen i norr, men odlingen har flyttats utomlands av konkurrensskäl. Men det finns stora möjligheter att öka odlingarna av bär, grönsaker och spannmål i norra Sverige.

– Vi behöver fler aktiva lantbrukare här uppe för det finns fantastiska odlingsjordar och mycket areal som inte brukas aktivt, säger Hulda Wirsén, rådgivare på Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.

Läs mer: Guldläge för norrländska grödor (AGFO)