I dagens Svepet rapporterar vi om följande: • Första fallet av smittsam fårsjukdom i Sverige • Förrymda Alvesta-korna infångade • Uppfödning av varghybrider har polisanmälts • Nytt projekt för användning av hela broccolin • Barkborreangrepp kan bidra till försämrat marknadsläge • GP-journalist fick stående ovationer på LRF-stämman • Debattsvepet • Roundup orsakade cancer enligt USA-dom

Första fallet av smittsam fårsjukdom i Sverige

Den smittsamma sjukdomen digital dermatit har påträffats i en svensk fårbesättning. Sjukdomen orsakas av bakterier, den kan lätt spridas och kommer ofta tillbaka. Smittsam digital dermatit finns framförallt på Irland och i Storbritannien, men hur sjukdomen kommit till Sverige är oklart.

Sjukdomen är mycket svårbehandlad och det finns inget sätt att sanera bort sjukdomen. Enligt Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA) bör man överväga slakt för att hindra spridning.

Läs mer: Första fallet av smittsam fårsjukdom i Sverige (Land Lantbruk)

Förrymda Alvesta-korna infångade

Under flera år har tjurar och kvigor till och från gått lösa helt utan tillsyn i ett litet samhälle utanför Alvesta. De förrymda korna har orsakat problem hos allmänheten, då de gått in i folks trädgårdar och rört sig på bilvägar. Efter att ha blivit uppmanad av länsstyrelsen har dock djurägaren samlat in alla sina djur.

Nu ska Länsstyrelsen göra en ny kontroll av djuren och hur de hålls. Behövs ytterligare beslut kommer det att fattas då.

Läs mer: Förrymda Alvesta-korna infångade (Land Lantbruk)

Uppfödning av varghybrider har polisanmälts

Länsstyrelsen i Dalarna har anmält flera personer som misstänkta för att avla fram valpar med inslag av varg. Polisens nationella operativa avdelning, NOA, utreder det som kallas för ett artskyddsbrott.

Graden av varginblandning avgör om uppfödningen är olaglig, enligt Benny Beutelrock, förundersökningsledare vid Noa. Det handlar bland annat om hur stor procent av generna som är varg respektive hund.

Läs mer: Uppfödning av varghybrider har polisanmälts (Svensk Jakt)Läs mer: Misstänkt varghybridavel polisanmäld (Nya Wermlands-Tidningen – inlåst artikel)

Nytt projekt för användning av hela växten

I ett nytt projekt på SLU i Alnarp ska man försöka hitta sätt att använda de delar av växter som i dag ratas för färskvarukonsumtion till att utveckla nya produkter som ska kunna användas för att blandas in i exempelvis bröd, korvar, grytor, gratänger eller soppor.

Projektet kommer ha fokus på broccoli, eftersom bara ungefär en tredjedel av broccoliplantan används medan resten slängs. Forskarna ska även lägga extra fokus på klimat- och miljöpåverkan samt att produkten är svenskodlad.

Läs mer: Nytt projekt för användning av hela växten (Jordbruksaktuellt)

Barkborreangrepp kan bidra till försämrat marknadsläge

2018 års barkborrenagrepp i Sverige räknas som rekordartade, och många är nu oroliga att det ska bli likartade eller till och med värre angrepp i år.

Sedan i fjol är 2,5 miljoner kubikmeter skog angripna av barkborren, och enligt Danske Bank kommer barkborren att påverka både den enskilde skogsägaren och skogsmarknaden i stort.

Johan Freij, chef för affärsområdet Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige, ser stora utmaningar för svensk sågverksindustri till följd av ett överutbud av skadat virke i en vikande trävarumarknad.

Läs mer: Barkborreangrepp kan bidra till försämrat marknadsläge (Skogsaktuellt)

GP-journalist fick stående ovationer på LRF-stämman

Michael Verdicchio, journalist på Göteborgs-Posten, hyllades för sin granskning av militanta djurrättsaktivister när han på måndagen gästade LRF Västra Götalands regionstämma. Han berättade bland annat att det hela började som ett vanligt tips och innehöll inte så mycket konkret mer än att det fanns lantbrukare som var rädda för den här gruppen.

Publiceringen av materialet inleddes i januari och pågick i närmare en vecka. Det fick stort genomslag och har i förlängningen lett till att regeringen nu har utlovat hårdare tag i frågan.

Läs mer: GP-journalist fick stående ovationer på LRF-stämman (Land Lantbruk)

Debattsvepet

Här är ett svep över de senaste inläggen och replikerna om de gröna näringarna.

”Miljöpartiets EU-politik hotar svenskt skogsbruk” (ATL)”Pass upp skogsägare!” (Land Skogsbruk)”Den svenska kon är fantastisk – men får ta skulden för klimatförändringarna” (Dalarnas Tidningar)”Laglöst agerande hotar kolets kretslopp” (Jordbruksaktuellt)Replik: ”Stora möjligheter att odla bönor och ärtor” (Svenska Dagbladet)Tidigare inlägg: ”Idisslare har viktig roll i vårt livsmedelssystem” (Svenska Dagbladet)

Roundup orsakade cancer enligt USA-dom

Tyska kemi- och läkemedelskoncernen Bayers omtvistade bekämpningsmedel Roundup orsakar cancertypen non-Hodgkins lymfom. Det konstaterade en amerikansk jury på onsdagen. Ogräsmedlet används inom jordbruk och kan lämna rester i livsmedel och vatten liksom i offentliga parkmiljöer.

Rättsfallet har vållat stor uppmärksamhet, då det antas leda till en dom som blir vägledande för hundratals liknande fall kring bekämpningsmedlet. Nu har en ny rättegång inletts, som kan innebära att Bayers måste betala ut skadestånd i miljardklassen. Företaget har redan dömts att betala ut motsvarande 2,6 miljarder kronor till en man som drabbats av blodcancer efter att regelbundet ha använt medlet.

Läs mer: Roundup orsakade cancer enligt dom i USA (ATL)Läs mer: Miljarddom mot Monsanto i glyfosatfall (ATL)