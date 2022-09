Den tama skottkärran, som under prisutdelningen visade sig ha scenskräck och inte ville fungera, var en del av det vinnande bidraget i en Innovationstävling om minskat växtnäringsläckage till Östersjön.

Mekanisering av det tunga mockandet

För jordbruket finns regler för hur mycket fosfor man får tillföra varje år, 22 kg per hektar. Men reglerna gäller inte hästnäringen och i hästhagar kan fosfortillförsen vara 60 kilo fosfor per år. Dessutom rör sig hästar utomhus under regniga tider på höst och vinter då läckagerisken är extra stor.