Mjölktaxin är en eldriven vagn från företaget Holm - Laue. Den hjälper till att transportera mjölk och kan pumpa över till pastören med 40 liter i minuten.

Sandra Nilsson går över gårdsplanen med mjölktaxin. Hon har hämtat ett par hundra liter mjölk från gårdens stora 5-kubikstank och nu ska mjölken pastöriseras i pastöriseringsmaskinen.

50 liter per dag

Det tar ett par timmar för mjölken att först värmas till 63 grader och sedan kylas till 3 grader. Därefter fyller Sandra Nilsson ett hundraliters rostfritt kärl och ställer in det i mjölkautomaten. Där kan turister och lokalbefolkning köpa Krav-märkt mjölk direkt från gården i egna, eller köpta, flaskor.

Pumpen hjälper med det tunga arbetet att föra över mjölk från gårdens huvudtank till mjölktaxin.

– Under sommaren, eller kring stora helger, kan det gå åt flera hundra liter per dag. Men i genomsnitt över året säljer vi cirka 50 liter om dagen i mjölkautomaten, säger Sandra Nilsson.

Mjölkrobot

Sandra och David Nilsson driver Skals ekomjölkgård utanför Lysekil i Bohuslän tillsammans. De har 60 mjölkande kor och en mjölkrobot som fungerar bättre år från år. De producerar i snitt 2 000 liter Kravcertifierad mjölk per dag.

Fakta: Familjen Nilsson

De är fjärde generationen på Skals gård

Sandra Nilsson 40 år

David Nilsson 43 år

Barnen Leo 13 år, Julia 11 och Simon 2

Vallhundarna: Flex och Bellus

Ekomjölkbönder sedan 2015. Gården har varit ekologisk sedan 1989.

Skals gård odlar cirka 150 hektar, varav 30 hektar är spannmål, 80 hektar vall och 40 hektar är bete. De har 60 mjölkkor och totalt ungefär 150 nötkreatur, inklusive kvigor och kalvar. De säljer även en del köttlådor och råmjölk till sina kunder. De har en Facebooksida som heter Skals gård där Sandra Nilsson berättar om livet på gården.

Pastöriseringsmaskinen värmer mjölken till 63 grader i 30 minuter. Sen kyler den till 3 grader. 100 liter tar två timmar. Den kan också göra ost eller yoghurt i egna program.

Mjölken förs över från pastöriseringsmaskinen till ett transportkärl som ställs in i mjölkautomaten.

Ny pastöriseringsmaskin

Den första pastöriseringsmaskinen och mjölkautomaten köpte de 2016.

– Nyligen satte vi in en större pastöriseringsmaskin, som kan behandla 300 liter mjölk åt gången, och satte ut kylaggregatet utanför försäljningsboden. Det var väldigt skönt eftersom kylaggregatet genererar värme när det kyler mjölken, så det blev väldigt varmt i boden, säger Sandra Nilsson.

Fakta: Mjölkautomaten Risto

Modellen från Risto heter Milkbox Light:

Höjd: 196 cm

Bredd: 75 eller 148 cm

Djup: 83 cm

Vikt: 220 eller 320 kg

Tankstorlek: 50 till 200 liter

Antal dörrar: 1 eller 2

Antal tankar: 1 eller 2

El: 230V/1/N 50 Hz

Konsumenten ställer in den egna flaskan i utrymmet.

Betalar först

Butiken med mjölkautomaten är öppen varje dag och kunderna sköter sig själva. Det sitter en kortläsare på maskinen och man startar påfyllningen efter betalning. Mjölken kostar 13 kronor litern och man kan också köpa en glasflaska eller plastdunk för 20 kronor styck. Men de kan användas många gånger. Mjölken är lågpastöriserad på 63 grader, vilket är ett myndighetskrav för att få sälja mjölk direkt från gården. Men den är inte homogeniserad och håller ungefär 4,2 procents fetthalt.

Krånglar sällan

– Hela systemet fungerar väldigt smidigt. Det är sällan något som krånglar med gårdsmejeriet eller mjölkautomaten. Ibland har ett relä till vattenpumpen i mjölkautomaten behövts bytas, men annars har de tre åren med eget gårdsmejeri fungerat bra.

– Vi behövde säkra upp gårdsbutiken och pastöriseringsmaskinen med 32 ampere säkringar. Vi har också ökat huvudsäkringen på gården till 63 ampere, säger David Nilsson.

Mjölk som blir över i mejeriet går tillbaks till kalvarna på gården.

Fakta: Pastören från Plevnik

Modell PH 300 EZZ

Volym: 300 liter

Diameter: 100 cm

El: 400V 3N 50Hz: 20,5kW

Underlättat jobbet

Mjölktaxin är en eldriven vagn som har underlättat arbetet med gårdsmejeriet ordentligt. Den typen av vagnar används oftast för att tappa ut och transportera mjölk till kalvarna. Men Sandra och David Nilsson har köpt en riktigt stor vagn som kan transportera över 280 liter till pastöriseringsmaskinen. De har också hittat en praktisk pump som hjälper dem att föra över mjölk från gårdens stora 5 kubikstank till mjölktaxin.

– Innan stod vi med hinkar och det var ett riktigt tungt jobb, säger Sandra Nilsson.

I mjölkautomaten tankar man mjölken själv. I med kreditkortet, tryck på knappen och fyll flaskan. 13 kronor litern som går direkt till bonden.

”Använder den till allt”

När Land Lantbruk hälsar på håller Oskar Röström på att fylla sina flaskor till familjens restaurang Bastevik Bar och Kök några kilometer bort.

– Det här är fantastiskt. Våra kunder uppskattar mjölken väldigt mycket och vi är stolta över att kunna använda lokalproducerad mat. Vi använder den till allt och har den i vår fisksoppa, i kaffet och till barnens pannkakor, säger Oskar Röström.

Sandra Nilssons tips

1. Man måste gilla folk, det blir många besökare som går runt på gårdsplan.

2. Det tar tid, det ska fyllas och skötas och diskas.

3. Bra om man ligger nära en större väg, folk är lata.

4. Det är uppskattat att ha djur som man kan titta på ute på sommaren, tex kaniner och kalvar.

När Land Lantbruk hälsar på har det fötts en ny kalv till en "snöflinge"-mönstrad ko.

Tar tid

Det stannar hela tiden nya kunder på gårdsplanen, vilket familjen Nilsson är mycket nöjda över.

– Man måste gilla att ta emot besök på gården och att det tar tid från det övriga jobbet på gården, men vi gillar att ökar medvetenheten om vilken mat vi äter och vi brinner för att visa konsumenten hur det fungerar, säger Sandra Larsson.

Fakta: Ekonomi

Att skaffa ett eget mejeri och mjölkautomat kostar en del pengar. Pastöriseringsmaskinen från det företaget Plevnik kostade omkring 260 000 kronor, mjölkautomaten från Risto kostade cirka 120 000 och mjölktaxin från Holm & Laue ungefär 65 000 kronor. De har också byggt en gårdsbutik för omkring 200 000 kronor. De sökte och fick också 200 000 kronor via ett Leaderprojekt.

Med ungefär 50 sålda liter per dag i genomsnitt går dryga 17 000 liter genom automaten per år. Mjölken kostar kunden 13 kronor litern, inklusive moms. Det ger en intäkt på dryga 220 000 kronor om året, vilket betyder att Skals gård inom några år kan få tillbaks investerade pengar. De levererar också en hel del mjölk till lokala matproducenter. Även det ger en del extra inkomster. Huvuddelen av mjölken från Skals gård går dock till Arlas ekomjölkproduktion. Totalt producerar de 2 000 liter per dag. De levererar cirka 600 000 liter mjölk till Arla per år. De får ungefär 4,4 kronor liter, exklusive moms för mjölken. Det ger en total årsintäkt på cirka 2,64 miljoner kronor.