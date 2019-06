Lästips för alla tekniknördar

Häftet Maskinkostnader 2019.

Maskinkalkylgruppen är en grupp rådgivare specialiserade på maskinteknik, ekonomi och växtodling. Sedan 15 år gör de en rikstäckande lista med exempel på hur driftskostnaderna för olika maskiner och redskap kan räknas ut. Målet är att objektivt och fritt från kommersiella intressen bidra till en god maskinekonomi.

Flesta moderna maskiner med

Exempel finns för de flesta maskiner på ett modernt lantbruk. I år bygger de på dieselpriset 11,00 kronor per liter efter återbetalning av koldioxidskatt. Det motsvarar ett pumppris på 15,54 kr/liter inklusive moms.

Olika uträkningar

Häftet bygger på timkostnadsberäkningar. Men ibland är det enklare att räkna per hektar. Därför finns exempel på hur kostnaden per hektar för olika väl utnyttjade maskiner samt totalkostnaden för arbetet, inklusive traktor, förare och bränsle per hektar.

I årets upplaga skriver rådgivarna om för- och nackdelar med serviceavtal på maskiner, när bevattning är lönsamt samt finansiering av maskinerna.

Häftet med kalkylexempel är kostnadsfritt och finns på maskinstationer, hos återförsäljare och på naturbruksskolor.

Lathund för kostnader

Föreningen Skånes Maskinstationer har även i år gett ut en lathund för hur man kan räkna ut olika maskiners kostnader och hur olika faktorer som ränta, kalkylperiod, andel debiterbar tid kan värderas.

Färdigräknade exempel

I häftet finns färdigräknade exempel på kostnader för några vanliga maskiner. För traktorer bygger kalkylexemplen på 800 timmars drifttid under en tioårsperiod, kortare drifttid ger högre kostnad. Det finns också exempel på hur mycket dyrare drift på högskattat bränsle blir.

Läroboken Traktorn kan beställas från Seges via netbutikken.seges.dk.

Toppmodern lärobok

Läroboken Traktorn är efterlängtad och toppmodern. För nyfikna naturbrukselever ersätter den en bok som var betydligt äldre än läsarna, skriven på 1990-talet. Den nya boken beskriver hur man når god bränsleekonomi, däck och markpackning samt avgasreningen. Helt nya avsnitt handlar om traktorns nervsystem, CAN-bus, och om grunden för positioneringssystem och autostyrning. Därmed har boken ett värde även för deltidslantbrukare som fräschar upp sin maskinpark. Allt är tydligt förklarat med teckningar, snittbilder och fotografier.

Nordiskt samarbete

Traktorboken är ett exempel på nyttan av nordiskt samarbete om läromedel, den bygger på ett original från den danska rådgivnings och forskningsorganisationen Seges som översatts och bearbetats för svenska förhållanden av teknik- och energirådgivaren Lars Neuman och teknikläraren Lennart Sörkvist.

Bojan och traktorn är utgiven på Bonnier Carlsens förlag.

Imponerande detaljrikedom

Traktorer har en obegriplig dragningskraft på små barn. Och stora bönder. En ny bok för den första gruppen är Bojan och traktorn. Den är faktiskt underhållande även för den andra gruppen. Till det bidrar förstås Filippa Widlunds fina illustrationer av vad som av färgkombinationen kan antas vara en bayersk traktor. Detaljrikedomen hos både traktorn, frontlastarredskapen och den östgötska universalsåmaskinen är både imponerande och trovärdiga utan att det blir överlastat.

Stora fordon för små barn

Längst bak finns en peka-på-bild av allt från traktor till stängselmärlor och hörselskydd. Kort sagt en underhållande och spännande bok för både lyssnare och högläsare.

Bojan och traktorn är skriven av Bolibompas programledare Johan Anderblad. På sin meritlista har han en rad SVT-produktioner om stora fordon för små barn.