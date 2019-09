Rossviks Claas Lexion 8800 arbetar under cover som 780 för att inte väcka onödig uppmärksamhet.

Inför höstens Agritechnicautställning visar Claas en ny generation av Lexiontröskor. Namnet och tröskverksbredderna finns kvar. Det nya APS Synflowtröskverket belönades med en silvermedalj. Under skalet är förändringarna påtagliga, enligt fabriken de största på 25 år, Lexion kom 1995.

Justerar synkront

I skakartröskorna i Lexion 5000- och 6000-serierna finns APS-verket med accelerationscylinder och slagcylinder. Efter slagcylindern följer nu en frånskiljningscylinder som aktivt skiljer bort kvarvarande kärnor.

I Claas nya APS Synflow skakartröskverk håller tröskdatorn full koll, varvtalen på acceleratorcylindern längst fram, tröskcylindern och den nya frånskiljningscylindern är synkroniserade. Skoavstånden under cylindrarna varieras också synkront.

En viktig förändring är att varvtalen på accelerations-, slag- och frånskiljningscylindrar liksom alla skoavstånd justeras samtidigt och synkront, därav namnet APS Synflow.

Spar energi

Större cylinderdiametrar bidrar till att tröskgodset flödar en rakare väg genom verket, samtidigt som slag- och frånskiljningsskoytorna ökat. Med mindre tvära krökar på tröskgodsflödet spar man energi, då orkar motorn hantera mer tröskgods.

Urtankningen går på en och en halv minut, men vid hög vattenhalt kan ena tankbottenskruven kopplas ifrån för att skona drivningen.

Även skakartröskorna kan utrustas med programvaran Cemos Automatic. Det optimerar kontinuerligt verkets inställningar för att ge maximal kapacitet beroende på förarens val av kärnskadenivå, urtröskning, renhet och halmkvalitet.

Lika men olika

Mekaniskt har Claas nya tröskverk vissa likheter med New Holland, MF/Fendt och John Deere. Men enligt tillverkaren är synkroniseringen av varvtal och skoavstånd en tydlig skillnad.

I Claas nya APS Synflow Hybridtröskverk är cylindervarvtalen och skoavstånden synkroniserade.

Accelerationscylindern, som även Sampo använder, har två uppgifter. Den slår ur de mest lättröskade kärnorna och sätter fart på tröskgodset innan det når huvudcylindern.

Minskad bossmängd

I spröda grödor kan bossmängden på sållen minskas med hydraulstyrda täck- eller nötplåtar som regleras från hytten. På helautomatiska tröskor styrs de av Cemosdatorn. Förr skruvades plåtarna på plats. Kraftigare blåsverkan och ett högre första fallsteg i rensverket ska också minska bossmängden.

Högre kapacitet

Även i hybridtröskorna Lexion 7000 och 8000 bygger tröskverket på APS Synflow och här har frånskiljningsrotorernas matarcylinder fått större diameter.

Fabriken uppger att kan ge skakartröskorna en fjärdedel och hybriderna runt tio procent högre kapacitet.

Claas Lexion 8000.

Systemet testar

Hytten är rymligare och bättre ljuddämpad. Föraren justerar verket via pekskärmen, med mus och knappar under skärmen, med körspaken eller med vanliga vippbrytare på armstödet. Tröskautomatiken Cemos finns med olika grad av automatik. Systemet provar då och då vad något annorlunda justeringer ger för verkan. Det lär programmet hur tröskan fungerar under aktuella fältförhållanden.

Bättre driftsäkerhet

Tröskverksdrivningen är inspirerad av fälthackarna, ett powerband på vänster sida driver många funktioner. För att minimera bränsleförbrukningen reglerar maskindatorn motorns effekt efter tröskans behov, och kylfläkten är termostatstyrd och varvtalsreglerad. Spannmålstanken rymmer upp till 18 kubikmeter, det är drygt 14 ton torrt vete. Tanken töms på 1,5 minut, men vid hög vattenhalt kan tankens ena bottenskruv kopplas från. Det ska ge bättre driftsäkerhet i Norden.