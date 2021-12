Sprutsensor kan ge större kontroll av vindavdriften

En sensor på sprutan som känner av om vinden och temperaturen ändrar sig under sprutningen kan vara bra både för en själv, miljön och grannens fält. Med den idén tävlar Axel Lagerfelt i Teknikutmaningen.

Idén om sprutsensorn kom till när Axel Lagerfelt på Tolefors gård, utanför Linköping, satt och sprutade sina fält och funderade på hur sprutmolnet och förutsättningarna ändrades under färdens gång. Till exempel så kan vinden vara på ett sätt när sprutan ställs in men sedan ändras under arbetet genom att öka, svänga eller avta. Dessutom kan traktorn och sprutan byta riktning på fältet.

– Det är ju ganska stor skillnad om det blåser 2,0 m/s och du kör mot eller med vinden, säger han.

Två sensorer på varje sida

Under 2021 sprutades totalt 1187 hektar mark på Tolefors gård, som totalt brukar 690 hektar mark varav 200 ekologiskt, så en sprutsensor skulle verkligen underlätta enligt Axel Lagerfelt.

Idén är att sätta en sensor ute på bommen på sprutan som känner av vinden och även en sensor som mäter temperaturen. Totalt blir det två på varje sida av sprutan. Sensorerna ska inte styra sprutan på något sätt utan föraren ska bara kunna se på en skärm i hytten hur vinden och temperaturen ändrar sig och då bli medveten om hur sprutmolnet också ändras, för att kunna justera sprutan.

– Du kan med gott samvete spruta vid din grannes raps och veta att den inte kommer skadas, säger han.

Det ska däremot inte finnas någon inspelningsfunktion som ska kontrolleras av någon annan på något sätt, utan sensorn är för att lantbrukaren själv ska kunna hålla koll.

Enkel lösning för ökad säkerhet

En annan fördel med sprutsensorn kan vara att det är en mindre och billigare investering för att öka säkerheten vid sprutningen, än att köpa till exempel en helt ny spruta med den senaste tekniken.

– Det finns ju mer avancerad teknik i dag, som till exempel stänger av och på sprutan när det dyker upp ogräs.

En utmaning enligt Axel Lagerfelt är att få till tekniken så att sprutmolnet verkligen är så som det syns på skärmen. Fram tills att den är så pass utvecklad att det verkligen går att veta hur dropparna rör sig i luften kan det vara bra att sensorerna visar på mer vindavdrift, bara för att vara på den säkra sidan menar han. Ett annat problem som kan uppstå är att sensorerna kan börja strula när de utsätts för väder och vind.

– De utsätts för en tuff miljö så det kan vara svårt för dem att hålla i längden.

Hoppas på intresse från företag

Sprutsensorn är ingen färdig prototyp utan en idé och det är ett av de sista bidragen som skickades in till Teknikutmaningen innan anmälningstiden för tävlingen gick ut 1 november. Axel Lagerfelt har ingen tanke på att vidareutveckla sprutsensorn själv, utan hoppas nu att något företag nappar på hans idé.

– Det var roligt att skicka in idén och det vore kul att diskutera den.

Tävlingsidé

Idé: En sensor till sprutan som känner av hur vinden ändras vid sprutningen.

Fördel: Den ger mer kontroll över var växtskyddsmedlet hamnar någonstans, större precision och ökar säkerheten.

Till nytta för vem: Alla som sprutar! Men också grannen eller miljön eftersom sensorn gör att du kan hålla rätt avstånd och inte spruta något som inte ska sprutas, även om vinden vänder.

Tävlingsdeltagare

Namn: Axel Lagerfelt

Ålder: 55.

Bor: Tolefors gård, Linköping.

Produktion: Äggproduktion och spannmålsodling.

Varför anmälde du dig till Teknikutmaningen: ”Det var kul! Lite våghalsigt att lämna ut sig, men kul att testa sina idéer”.