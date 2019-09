Mjölkautomater blir allt mer populära, men många mjölkbönder tvekar inför investeringen, även om den går att tjäna in på några år.

Det finns ett 25-tal mjölkautomater runt om på svenska mjölkgårdar. Det finns också ett mindre antal mjölkautomater i några mataffärer.

Ökande intresse

De flesta maskiner kommer från tyska Risto, Milkbot från Tjeckien och Milkconcept från Italien.

– Vi har 14 maskiner ute på gårdar i Sverige och vi ser att intresset bara ökar, säger Felix Meyer från företaget Miika, som är återförsäljare av Ristos mjölkautomater i Skandinavien.

Bra komplement

Han berättar att det blir alltmer populärt att köpa mjölkautomat, men att det finns ett visst motstånd. Trots att det går att tjäna in investeringen på väldigt kort tid.

– De som installerat våra maskiner säljer mellan 50 och 80 liter mjölk per dag och kan få in 20 000 till 30 000 kronor per månad. Vi tror att en mjölkautomat som sköter sig själv är ett bra komplement till jordbruket och djurhållningen.

Lokalt efterfrågas

Felix Meyer påpekar också att närproducerad mat tillhör framtiden och att allt fler kunder efterfrågar lokala produkter.