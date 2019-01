John Deere registrerades mest 2018.

Knappast oväntat minskade traktorregistreringarna under 2018 med cirka 10 procent till 2885 stycken under torråret. Rimligen dämpade det investeringslusten inte minst hos hundrahästarssköparna. Men ändrade regler gjorde att extra många traktorer registrerades i slutet av 2017.

Fortsatte växa

Agcos varumärken tappade mest mark, från 46 till 40 procent av marknaden. Tvåan John Deere fortsatte 2018 sin stadiga tillväxt till 26 procent, medan CNH med sex nya procentenheter tog hem 19 procent av marknaden. De tre stora kontrollerar tillsammans 85 procent av traktormarknaden.

Flest valde grönt

Märkesligan vanns av John Deere med 752 registrerade jordbrukstraktorer. Sedan 2014 har märket vuxit från 19 till 26 procent av marknaden. Varför?

– Vi har täckt in de modellgap vi haft under 100 hk och runt 250 hk, det visar sig nu i statistiken, säger Mikael Persson, distriktschef för Svenska John Deere. Vi ser en klar och tydlig utveckling mot att större motorstyrkor, men segmentet under 100 hk är fortfarande viktigt. Där finns många kunder, men de efterfrågar inte alltid den senaste tekniken. Sen har vi varit stabila med samma nio återförsäljare och 35 försäljningspunkter, och så kommer det att se ut under lång tid framåt.

Valtra A4

Vände uppåt

Tvåan Valtra vände raset 2017 och ökade två procentenheter till 22 procent. Den uppgången bleknar i jämförelse med raketen New Holland som på en krympande totalmarknad ökade 3,6 procentenheter till 13 procent medan stallbrodern CaseIH plockade 2,2 nya procentenheter.

– Det kräver sin man att spela på två pianon samtidigt. Under 2018 så har vi lyckats formera oss mer som varumärke, säger Anders Folkelid, ansvarig för New Holland traktorer i Sverige. Jag tror det är lättare att driva en varumärkesstrategi om man har få mellanled mellan tillverkare och återförsäljare

Agco backade

Fjolårstvåan Massey Ferguson rasade från 20 procent 2017 till en fjärdeplats med 11 procent av traktormarknaden 2018. Förklaringen är att man hade traktorer som var byggda efter ett äldre traktor-direktiv i lager. Bortåt 200 extra traktorer behövde därför registreras före årsskiftet 2017/2018 för att klara lagens krav.

MF 5713

– Det är mycket glädjande att vi stärkt vår position och återtagit den marknadsandel vi hade 2016, säger Henrik Westin, Affärsområdeschef Traktorer och Skördemaskiner på Lantmännen Maskin. Vi importerar även Massey Ferguson, ett av de mer tongivande traktormärkena i Sverige. Med hänsyn tagen till extraordinära registreringar vid årsskiftet 2017/18 ser vi att Massey Ferguson behåller en marknadsandel på cirka 15 procent.

Annan effekt poppis

Effektmässigt förändrades traktormarknaden starkt 2018. De senaste åren har många traktorer haft motoreffekter i områdena 70-90 kW (90-120 hk) och 130-160 kW (170-230 hk). 2018 rasade registreringarna i hundrahästarsklassen, istället blev effektklassen kring 200 kW (250-300 hk) den största med 14 procent av registreringarna. Hälften av den inregistrerade motoreffekten fanns 2018 i traktorer med mellan 120 och 220 kW (170-300 hk).

Valtra A84 populärast

En sak tycks oföränderlig, modelltoppen leds av en Valmet, en A84 följd av lillebrorsan Massey Ferguson 5713S. Trea blev John Deere 6155R.