Med optimeringsprogrammet Cemos för traktor blir Claas först med inbyggd traktor- och redskapsinstruktör.

Ett system som lotsar föraren till rätt inställning av traktorn, sedan guidar till bästa inställning av redskapet och i fält till slut ger föraren hjälp att optimera arbetet har inte funnits tidigare.

– Vi är först med ett system som Cemos traktor, säger Bernd Grosselohmann, marknadsspecialist för traktorer hos Claas i tyska Harsewinkel.

– Vi började med Cemos på skördetröskor 2011. Det är enklare på tröskan, för hela processen finns i maskinen. En traktor drar många olika redskap, det gör systemet mycket mer komplicerat.

Bernd Grosselohmann, marknadsspecialist för traktorer hos Claas i tyska Harsewinkel.

Kostar miljoner

Att förbättra prestanda en procent genom att utveckla motor, transmission eller däck kostar miljoner och åter miljoner euro, enligt Bernd Grosselohmann.

– Kan vi istället stötta föraren i att använda tekniken på bästa sätt, är förbättringspotentialen mycket större för både prestanda och effektivitet. Därför beslutade vi att utveckla Cemos även för traktorer.

Den första redskapsassistenten visas på Agritechnica. Den hjälper föraren att ställa in en växelplog. På sikt ska det komma assistenter för de flesta vanliga redskapstyper.

”Få yngre behärskar kunskapen”

– Vi börjar med plogen för den är ett komplicerat redskap som är svårt att ställa in. Vi tror att glyfosatdebatten kommer att öka intresset för att plöja. Särskilt i nordöstra Tyskland finns det brister i kunskap om plöjning. Där har många stora företag kört plöjningsfritt ända sedan DDR-tiden för mer än 30 år sen och få yngre behärskar kunskapen att ställa in en plog.

– Man måste vara medveten om att systemet är självlärande. Det lär sig under vilka förhållanden traktorn arbetar, inte bara när det används utan hela tiden. Därför kan rekommendationerna ändras från en dag till nästa om förhållandena ändras.

Systemet guidar och ger stöd

Först lotsar Cemos i en fråga-svar-dialog föraren genom de grundläggande traktorinställningarna. Sedan ger redskapsassistenten föraren stöd i att ställa in redskapet rätt. För redskap som ännu saknar assistent får man istället generella råd om hur traktorn bör justeras in för redskapstypen. Därefter guidar Cemos i en optimeringsdialog föraren till bästa möjliga avverkning och bränselförbrukning, mätt i hektar per timmer och liter per hektar.

I dialogen föreslår Cemos stegvisa förändringar. Gör föraren ändringen, utvärderar systemet resultatet och visar det med röda eller gröna staplar för kapacitet och bränsleförbrukning. Avstår föraren från att göra ändringen går systemet vidare och föreslår en annan justering.

– I och med att staplarna blir gröna eller röda är det enkelt för föraren att förstå om han bör acceptera resultatet, men han behöver inte förstå det bakomliggande sammanhanget, säger Bernd Grosselohmann.

Claas Cemos

Maskinoptimeringssystemet Cemos är en inbyggd traktor- och redskapslära som i dialogform guidar föraren till, för dagens arbete, rätt inställning av traktor och redskap.

Även avslaget lär sig systemet traktorns driftförhållanden, därför kan rekommendationerna ändras dag från dag.

Under arbetet guidar Cemos föraren stegvis till bästa möjliga kapacitet och bränsleförbrukning.

Cemos för traktor börjar säljas till vårbruket 2020 i Storbritannien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Tjeckien och Polen. Övriga marknader kommer allteftersom systemet hinner översättas till respektive språk.

Systemet kan installeras på traktorer med Cematic steglös transmission och Cebis pekskärm av årsmodell 2017 och senare.