Tillsammans driver Claire och Nils Sjöström gårdsmejeriet Framtida Bruk i Slänsmåla i Blekinge. De har 45 mjölkande getter och säljer osten via rekoring. Båda är utbildade inom IT, Claire Sjöström arbetar med systemförvaltning och Nils Sjöström är IT-säkerhetsspecialist. När de köpt gården 2016 såg de en hel del saker som gick att effektivisera på gården.

Saker som de automatiserat på gården är bland annat vatten till djuren och etiketter till osten. Bidraget till Teknikutmaningen, Internet of Cheese som varit i drift i ett år, kom till för att spara på både el och kropp.

Mjölktanken och ystgrytan är uppkopplade via Home Assistant, ett datorprogram där du kan koppla ihop enheter, till exempel belysningen i ditt hem. Med röststyrning eller mobilen går det sedan i Internet of Cheese att ställa in att systemet ska starta vid ett visst klockslag eller elpris.

Det börjar med att mjölktanken som står på en truck hissas upp. Mjölken rinner då genom en slang över till ystgrytan, som är utrustad med reläer. Dessa slår sedan på omröraren och värmaren. I grytan sitter en pH-mätare och termometer som skickar data till Home Assistant. När mjölken har fått rätt temperatur slås värmaren av och en magnetventil slår på kylvattnet.

– I den bästa av världar är allt klart för ystning redan innan vi börjar mjölka. Så då kan vi tillsätta kultur och löpe. När vi är klara med mjölkningen kan vi skära upp osten och sedan gå in och äta frukost, säger Nils Sjöström.