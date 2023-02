Telia fortsätter att modernisera och bygga ut näten

Att koppla upp sig via fiber innebär att man använder den snabbaste och mest stabila tekniken som finns. Men för alla som saknar möjlighet att göra detta är en mobil uppkoppling det bästa och mest framtidssäkra alternativet – betydligt mer modernt och driftsäkert än en uppkoppling via de delar av kopparnätet som är aktuella i den här övergången. Mobilnäten ger generellt högre hastigheter än uppkoppling via kopparnätet och i de ersättningsprodukter som Telia erbjuder ingår en rejält tilltagen surfpott som täcker de allra flesta företags och privatpersoners behov. För företag erbjuds till exempel 250 GB. Detta till ett pris som är i nivå med vad som gäller för dagens uppkoppling via kopparnätet.