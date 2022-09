En torr och varm sommar efter en torr och kall vinter på många håll leder nu till att elpriserna stiger. Elpriset på spotmarknaden Nord Pool har stiget till 45 öre per kilowattimme under juni, det högsta priset för en junimånad på tio år. Som en jämförelse låg genomsnittspriset i fjol på 30 öre per kilowattimme. För en medelstor villa med rörligt elpris som i juni i fjol betalade cirka 600 kronor för elen, kan kostnaden i år överstiga en tusenlapp.