Nu har Jordbruksverket uppskattat hur stort den motorbränslebaserade kompensationen för torkan 2018 kan bli. Kompensationen kan bli cirka 2700 kronor per kubikmeter motorbränsle och eldningsolja som förbrukats under helåret 2018.

Förbrukning på 264 000 kubik

Så blir skatteuttaget

Sedan 1 juli 2018 är skatteuttaget på MK1-diesel 4532 varav 2341 kronor per kubikmeter är energiskatt och 2191 kronor per kubikmeter är koldioxidskatt. Genomförs torkstödet 2019 blir skatteuttaget därmed 132 kronor per kubikmeter på MK1-diesel under 2018.