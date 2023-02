Trädgårdsnäringen fortsätter att växa

Färsk statistik från Jordbruksverket visar att den genomsnittliga odlingsarealen per företag i näringen växer samtidigt som antalet företag minskar. För till exempel frilandsträdgårdsväxter är den genomsnittliga odlingsytan idag 8,7 hektar mot 3,3 hektar 1987. Samtidigt har antalet företag minskat från 4 106 stycken 1 443 under samma period. Strukturrationaliseringen innebär större enheter som blir effektivare och odlar fler ton per hektar.