Två barn om året dör i lantbruket

Underskattar riskerna

Många vuxna dör i lantbruket

Riskerna för vuxna skiljer sig dock från riskerna för barn. Statistiken beträffande de dödsolyckor som rapporterades in under tidsperioden visar att den vanligaste orsaken till dödsolyckor har med nötkreatur att göra.

Av de olyckor som rapporterades in till Arbetsmiljöverket under 2013 var 39 orsakade av just nötdjur, och 17 av hästar. 32 av olyckorna rapporterades in som fallolyckor. Endast 34 av de totalt 223 inrapporterade olyckorna var på något sätt orsakade av en maskin – varav det är oklart hur många som hade med just en traktor att göra.