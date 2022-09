– De flesta lantbrukare har förhoppningsvis foder så att det räcker åtminstone en bit in på nästa år. Längre fram i höst kommer vi att veta mer om vilka volymer som finns och vad fodret kommer att kosta. I dag får jag knappt tag på något grovfoder som kostar under 5 kronor per kilo fritt levererat till gård. Jag tycker inte att det får kosta mer än 4 kronor per kilo, säger Christian Olsson.