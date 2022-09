Per Frankelius är forskare i företagsekonomi vid Linköpings universitet och processledare för Agtech 2030. Han konstaterar i en litteraturstudie av de teorier som finns kring varför krig startar, att orsakerna i grunden varken handlar om religion eller tillgång till vapen. Istället handlar det främst om brist på livsviktiga resurser som energi, vatten och mat.

Svåra utmaningar väntar

"Marken under hot"

– I ljuset av att stora delar av världen nu ändrar sina matvanor kommer det ställa ohyggliga krav på världens förmåga att möta matbehoven i framtiden. Jordbruksmarken är ju ständigt under hot på många håll och kan dessutom svårligen expanderas. Frågan är om de utvecklingsinsatser som använts under senaste 100 åren kommer räcka för att möta de kommande behoven, säger Per Frankelius.