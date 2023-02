Naivt att tro att vi kan samexistera med varg

Staten har under alla dessa år pådyvlat djurägare och markägare alla olägenheter och kostnader för vad vargplågan ställer till med. De ersättningar som utbetalas för dödade djur och stängsel får bönderna själva betala eftersom de bland annat tas från EU: s landsbygdsprogram. En sen men välkommen SLU-utredning i förra veckan bekräftar det som vi i drabbade varglänen länge vetat om och också påtalat, att alla djurägare i varglänen drabbas av så kallade indirekta kostnader, för en fårbesättning om 30 får kostar det cirka 19 400 kr per år i merarbete. Till detta kommer all psykisk påfrestning som djurägare tvingas leva med under betessäsongen. Detta är bara någon liten procent av de kostnader som vargen egentligen kostar oss, om vi inkluderar sjunkande jaktvärden/fastighetsvärden med mera.