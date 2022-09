Vi har lösningen för en hållbar framtid

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

För åtta år sedan började jag på LRF och jag minns så väl den hisnande känslan när jag insåg var jag hamnat. I en organisation med sådan vidd och sådant djup att det var svårt att ta in. Så många olika näringsgrenar, så många olika frågor, så många olika viljor. Men med en stark gemensam nämnare, nämligen tron på det svenska jord- och skogsbruket. Det finns ingen tvekan om att medlemmar, förtroendevalda och tjänstemän delar övertygelsen om att det gröna näringslivet både är själva fundamentet för ett fungerande samhälle och har lösningar för en hållbar framtid.

När jag var ny på LRF var jag på en konferens där LRFs dåvarande VD, Anders Källström, sa något som gick rakt in i hjärtat på mig. ”Här på LRF behöver man inte be chefen om lov att göra mål. När chansen kommer, tar man den”. För mig som kom direkt från idrottsrörelsen var det en metafor som jag verkligen kunde ta in.