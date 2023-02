Anklagelserna haglade i viltdebatten

Räkningen till Centern

Under riksdagsdebatten uppmanade S-riksdagsmannen Isak From lantbrukare att skicka räkningen för skadad spannmål till Centerpartiet. Eskil Erlandsson (C) menade å sin sida att regeringens förslag innehåller en rad oklarheter som måste rättas till innan det kan stiftas lag.