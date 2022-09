100 miljoner extra till Norrlandsstöd

”Goda förutsättningar”

För det fall förhandlingarna inte skulle gå som den svenska regeringen önskar finns enligt landsbygdsministern en plan B, men han vill inte gå in på vad den innehåller.

Satsning på växtförädling

Under en pressträff om Norrlandsstödet som ägde rum i Luleå på torsdagseftermiddagen presenterade Sven-Erik Bucht ytterligare några nyheter på området för de gröna näringarna.

En är en satsning på växtförädling i Sverige med anslag på 20 miljoner kronor under 2018, med 30 miljoner kronor under 2019 och med 40 miljoner kronor under året därpå.