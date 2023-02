30 000 för ståtligaste baggen

Under fredagen ställdes både tackor och äldre baggar ut av både köttras och finull. På lördagen var det dags för baggauktion med 68 utrop, där det även såldes tre tacklammsgrupper. I huvudsak är det köttraserna Dorset, Texel, och Suffolk men även lite finull som gick under klubban. Best In Show blev till slut en stilig bagge från Möllers Texel i Laholm. Baggen klubbades för dagens högsta utrop på 30 000 kronor. Medelpriset på alla sålda baggar landade på 7000 kronor så spännvidden är stor. Främst handlar det om ett förbättrat avelsarbete men uppfödarna blir också bättre på att visa sina djur från deras bästa sida, enligt Karin Ericson.