Allt fler bygger med trästomme

Under 2012 fanns 1 267 av landets nybyggda lägenheter i flerbostadshus i hus med just trästomme, vilket innebar en ökning med 44 procent jämfört med 2011. Under perioden 2007 till 2012 utgjorde flerbostadshus med trästomme i snitt 9 procent av det totala byggandet av flerbostadshus, enligt uppgifter från SCB .