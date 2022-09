Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Grunden för vårt demokratiska system är bräcklig. Makten över vattnet är en överlevnadsfråga som sträcker sig in i all framtid. Det kan inte gå bra när tagna beslut i riksdagen, som den stora energiöverenskommelsen från mars 2019, undermineras redan i regeringskansliet under beredningen av Miljöpartiet (MP).