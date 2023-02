Arla ger rekordhög efterlikvid

– Arla Foods kunder och konsumenter runt om i världen reagerade på den ekonomiska krisen under 2009. Det påverkade Arlas omsättning och innebar att vi blev tvungna att kraftigt sänka betalningen till ägarna för den mjölk de levererar. 2009 var ett väldigt tufft år för våra ägare och Arlaintjäningen på 2,91 kronor per kilo är inte tillräcklig, trots att vi kunde höja betalningen två gånger under hösten, säger Peder Tuborgh, koncernchef för Arla Foods.