Förändringen gäller från den 1 augusti. För konventionell mjölk höjs a contopriset med 9,8 öre per kilo till 344,4 öre per kilo. A contopriset för ekologisk mjölk i Sverige ligger kvar på nivån 414,4 öre per kilo från den 1 augusti 2018, meddelar Arla på sin webbplats.