Att säga ja till all kompetens

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

LRFs Jämställdhetsakademi genomförde nyligen en välbesökt konferens om vikten av att ta tillvara all kompetens. Höstens #metoo fanns så klart närvarande. Debatten har likt Pandoras ask öppnats och satt ljuset på en fråga som är flera generationers skuld samtidigt som vi, just nu, har ansvaret att göra något.