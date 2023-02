Bättre lönsamhet för mjölkföretagen

Nyckeltalet mjölkintäkt minus foderkostnad har ökat under hösten tack vare högre avräkningspriser och lägre produktionskostnader. Nu är mjölk minus foder det bästa sedan 2008 för konventionella mjölkgårdar. Mjölk minus foder ligger nu på 2 kronor per kilo ECM konventionell mjölk och 2,42 kronor per kilo ECM för ekologisk. Avräkningspriset är 3,60 kronor per kilo ECM för konventionell mjölk och 4,38 kronor per kilo ECM ekologisk.